たまご価格の高騰を受け、味の素は家庭用マヨネーズを値上げすると発表しました。おととしの“エッグショック”以来、3年ぶりです。味の素が値上げするのは、家庭用商品「ピュアセレクト マヨネーズ」など6品目です。来年4月1日の納品分から、最大10%引き上げます。マヨネーズの主原料であるたまご価格が高騰しているほか、人件費や物流費などの上昇も要因だということです。主力のマヨネーズ商品の値上げは、鳥インフルエン