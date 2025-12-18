トヨタグループは横浜市の山下ふ頭で、没入型の芸術体験ができるミュージアムを公開しました。記者「床、壁、そして音楽と、360度で芸術を感じることができます」トヨタグループが公開したのは、空間全体を使った没入型の「イマーシブ・ミュージアム」です。およそ1800平方メートルの空間に、音と映像に囲まれながら、まるで作品の中に入り込んだような体験ができるのが特徴です。オーストリアの画家、グスタフ・クリムトやエゴン