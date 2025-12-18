茨城県竜ケ崎保健所管内の日本語教育機関で、結核の集団感染が発生していたことが分かりました。茨城県によりますと、今年8月、20代の日本語教育機関の男性生徒が結核と診断されました。この男性は、学校の定期健診を受けたところ異常が確認され、精密検査を受け、結核と診断されたとのことです。その後、保健所が男性と接触した人に健康診断を行ったところ、教員や他の生徒など10代から60代の男女18人も結核に感染していたことが