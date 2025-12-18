第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日、東京〜箱根間往復＝１０区間２１７・１キロ）で、３大会ぶりの総合優勝を目指す駒大の藤田敦史監督と大八木弘明総監督がが１８日、オンライン取材に応じた。藤田監督は「監督（就任して）３年目で箱根３回目。過去準優勝、準優勝ときているので是が非でも総合優勝を目指して頑張っていきたい」と意気込んだ。指揮官は「１年目はかなり肩に力が入っていた。２年目は少しそれが抜けて、３年