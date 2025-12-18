「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが１８日、都内で「ＹＯＳＨＩＫＩＣＬＡＳＳＩＣＡＬ２０２６」発表会見を開催し、自身の寄付に関する意図を明らかにした。活動拠点を置く米ロサンゼルスで１月に発生した山火事に約７７００万、１１月に香港で発生した大規模火災に約１５００万を寄付したことも話題に。これまでも災害を受けた被災地などへ積極的に寄付を行ってきたが「僕が寄付を公表すると批判がくる」とポツリ。そ