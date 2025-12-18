ニトリは、2014年から販売している人気の「ホテルスタイル寝具」シリーズを2025年12月15日〜2026年1月13日の間、期間限定価格で値下げする。「ホテルスタイル寝具」ホテルで味わう贅沢感やホテルのような寝心地を提供したいという想いから誕生した「ホテルスタイル」シリーズ。上質な寝心地と洗練されたデザイン、そして日常使いの快適さを兼ね備えた寝具を提供している。「憧れを、誰もが手に届く価格で。毎日を贅沢にする寝具。