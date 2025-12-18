１２月２１日の中山５Ｒ（芝１６００メートル）でデビューを迎えるエヴィーヴァ（牝２歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は、２１年の皐月賞、天皇賞・秋、有馬記念を制し、日本ダービーでも鼻差の２着と力を見せたエフフォーリアの全妹。半姉にも桜花賞３着のペリファーニアがいるという血統馬が、どのような走りを見せるのか注目だ。ここまで古馬２勝クラスなどとの併せ馬を３本消化し、順調に仕上がりが進む。１２