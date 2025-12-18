「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが１８日、都内で「ＹＯＳＨＩＫＩＣＬＡＳＳＩＣＡＬ２０２６」発表会見を開催した。来年４月３〜５日に東京ガーデンシアターで日本公演「ＹＯＳＨＩＫＩＣＬＡＳＳＩＣＡＬ２０２６覚醒前夜―Ｔｏｋｙｏ３Ｎｉｇｈｔｓ世界への第一章」を行うことを発表。昨年１０月に３度目となる首の手術を受けて以降、ディナーショー以外での国内コンサートは初めてとなり「来年４月か