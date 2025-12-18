快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド」を運営するムーンムーンは、全国のリカバリーウェア着用者291名を対象に「リカバリーウェアと温活」に関する調査を実施した。本調査は、2025年12月9日〜11日にインターネット調査にて行われたもの。冬にリカバリーウェアを着用する主な目的では、「疲労回復」(36.6%)、「睡眠の質向上」(31.8%)が上位となり、冷え対策は18.7%にとどまった。温活は主目的ではないものの、結果的に役立っていると