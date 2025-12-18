鹿児島空港の駐車場の混雑解消へ向けた検討会の中間報告がまとまり、来年度から繁忙期に駐車料金を値上げすることや、立体駐車場化が必要なことが示されました。 (記者)「平日なのに満車の表示もある」 鹿児島空港にはおよそ1600台分の駐車スペースがありますが、週末や連休を中心に満車の状態が続いています。 中間報告は国や県の担当者らでつくる検討会できょう18日、示されました。 検討会は冒頭以外、非公開であり、