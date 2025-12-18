屋久島の神山小学校で半世紀続く竹馬の競走大会がありました。 （記者）「神山小学校では、驚くべきスピードで竹馬競争が繰り広げられています」 屋久島町の神山小学校で行われたのは、今年で51回目の竹馬大会です。門松を作ったときに余った木材で竹馬を作り、冬休みに学校で遊んだことがきっかけだといわれています。 今年は1年生から6年生まで81人が、保護者たちと作った竹馬に乗り、スピードなどを競いました。