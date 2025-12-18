クリスマスに何か特別なメニューを用意したい。そんなとき、ごちそう感満載のミートローフはいかが？ひき肉でお財布にやさしく、レンチンなら思いのほか気軽。色とりどりのパプリカやいんげんが加わることで、食卓がぱっと華やぎます。 ゆで卵はうずらに置きかえれば下準備もらくちん。断面のかわいらしさも相まって、特別な日のテーブルを盛り上げてくれますよ♪『カラフルミートローフ』のレシピ材料（2〜3人分）〈肉だね〉合