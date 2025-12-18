創立50年を迎えた鹿児島市の武岡小学校できょう18日、児童が考えたメニューが給食に登場しました。 (レポーター)「教室はいい香りが広がっている。きょうのメニューは自分で作るハンバーガー。子どもたちは思いおもいに作ってほおばっている」 錦江湾でとれたきびなごに、錦江湾の波をイメージした玉ねぎのソース。その名も「きんこうわんバーガー」です。 鹿児島