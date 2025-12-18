提供した商品は想定以上の実績に 「あおぞら銀行との協業によるシナジーは着実に具現化し、計画通り、2027年度に100億円の提携効果を実現できると自信を深めている」─こう話すのは大和証券グループ本社社長の荻野明彦氏。 大和証券が進める証券と銀行の融合モデルが、徐々に具体的な形を見せてきた。大和証券G本社があおぞら銀行との資本業務提携を発表したのは、2024年5月のことだった。 大和証券G本