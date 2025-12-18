年末にかけては冬型の気圧配置が長続きせず、日本海側では平年に比べ雪や雨の降る日が少ないでしょう。太平洋側では低気圧の影響で平年より晴れる日が少なくなりそうです。年末にかけては寒気の影響を受けにくく、高温傾向となるでしょう。年明けからは次第に気温は平年並みとなり、この時期らしい厳しい寒さとなりそうです。年末にかけて冬型の気圧配置が長続きせず日本海側の雪は少ない1週目(12月20日〜12月26日)は、北日本や