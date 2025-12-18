ドル円一時１５５．９１レベル、じり高の動き＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は一時155.91レベルと本日の高値を小幅に更新している。クロス円も同様で、ユーロ円は183.12レベル、ポンド円は208.42レベルにそれぞれ本日の高値を伸ばす動き。値動きは着実かつ一進一退といったところだ。 USD/JPY155.87EUR/JPY183.09GBP/JPY208.39