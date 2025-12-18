１８日の東京株式市場はＡＩや半導体関連株への売り圧力が顕在化した。日経平均の下げ幅は一時８６０円を超え、４万９０００円を下回る場面があった。 大引けの日経平均株価は前営業日比５１０円７８銭安の４万９００１円５０銭と反落。プライム市場の売買高概算は２０億９３４２万株、売買代金概算は５兆１０９２億円。値上がり銘柄数は１０５１、対して値下がり銘柄数は５０３、変わらずは５５銘柄だった。 米オラ