全日本フィギュアスケート選手権大会に向け18日、前日練習で鍵山優真選手が意気込みを語りました。2026年のミラノ・コルティナ五輪へ3枠を争う男子シングルス。鍵山選手は「ファイナルが終わってからしっかり練習してきたので、調子はいいところを維持できている。そこをしっかり自信として今日調整出来ました」とコメントしました。グランプリファイナルでは「100パーセントの出来では無かった」と語っていたものの、ショートプロ