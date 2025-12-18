天皇陛下は18日、カザフスタンの大統領を招いて昼食会を開かれました。天皇陛下は18日昼前、カザフスタンのトカエフ大統領を皇居・宮殿に迎えられました。およそ20分間、英語で行われた懇談では、大統領が「陛下は水問題に大変造詣が深い」と話題を振ると、陛下は、去年4月カザフスタンで起きた洪水についてお見舞いを伝えるとともに、カスピ海の水位の低下など水不足が深刻なことについても尋ねられたということです。その後開か