お笑い芸人のバカリズム（50）が17日放送のテレビ東京系「バカリズムのちょっとバカりハカってみた！」（水曜後8・54）に出演。昭和のヤンキーファッションを“愛用”していたことを明かした。「昭和100年記念SP」と題して、昭和の家電やヤンキーを取り上げた。ヤンキーファッションの定番だった「短ラン」「長ラン」「ボンタン」が紹介された。MCのバカリズムは「僕も先輩から譲ってもらったりして」履いていたことを激白。