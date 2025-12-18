24年東海S、日本テレビ盃とダート1800メートルでG2を2勝しているウィリアムバローズ（牡7＝上村、父ミッキーアイル）が18日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は浦和競馬へ移籍する予定。7日の前走チャンピオンズCは約4カ月の休み明けで16着だった。