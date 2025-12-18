テレビ朝日系「夫が寝たあとに」が１６日に放送され、藤本美貴、横澤夏子がＭＣを務めた。この日は二児の母でもある女優・夏菜をゲストに招いて、ママトークを繰り広げた。夏菜は「産後に働くってマジ大変じゃない？」と仕事復帰について聞かれると「（産後）３カ月でドラマの現場に復帰したんですけど…。そのときはアドレナリンとか、気を張っていて。やんなきゃ！やってやるぜ！みたいな気持ちが強くて、そのときはどうに