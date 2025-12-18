コンバースジャパン株式会社は12月18日、ブランドアンバサダーを務める富樫勇樹（千葉ジェッツ）がシグネチャーモデル「CONS UNAVERAGE MID」1st Editionを着用した最新ビジュアルを公開。併せて富樫がプロデュースする“UNAVERAGE”のアパレルライン「UNAVERAGE LABEL」の発売も発表された。 富樫が開発に深く関わったシグネチャーモデル「CONS UNAVERAGE MID」は、12月1日より一部取り扱い