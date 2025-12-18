ＪＲＣがこの日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、営業利益を１７億２８００万円から１８億３０００万円（前期比３２．８％増）へ、純利益を１１億４７００万円から１２億２０００万円（同１３．２％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１４円から１５円へ引き上げ年間配当予想を２９円（前期実績２６円）とした。 売上高は、環境プラント事業で定期的に受注する基幹改良工事が狭間の年度になったた