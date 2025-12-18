気象庁はきょう18日（木）、全国の向こう1か月の天候の見通しを発表しました。北～西日本で期間の前半は平年と比べて気温がかなり高くなる見込みです。 【画像をみる】12月20日～1月19日全国の「気温」「降水量」「降雪量」など1か月間予報 降水量は太平洋側の地域を中心に低気圧の影響を受けやすい時期があるため、北～東日本太平洋側では多い予想になっています。そのため、太平洋側の地域を中心に日照