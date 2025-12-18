日経平均株価 始値49058.31 高値49169.79 安値48643.78 大引け49001.50(前日比 -510.78 、 -1.03％ ) 売買高20億9342万株 (東証プライム概算) 売買代金5兆1092億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は反落、米AI関連株の下落が波及 ２．一時800円超安も下げ渋る ３．中小型株堅調で4万9000円割