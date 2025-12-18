ドジャースは2025年シーズン、球団初となるワールドシリーズ連覇を達成。デーブ・ロバーツ監督が率いるチームは、メジャー屈指の戦力を誇り、黄金期を築いている。来季は、1998年から2000年に3連覇を成し遂げたヤンキース以来となる偉業に挑む中、MLB公式サイトは、ドジャースの3連覇達成に必要な“3つの要素”を特集している。 ■大谷、スミスらも30代に突入 ドジ