日本テレビ「月曜から夜ふかし」でおなじみの、棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が18日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、またも賞味期限切れの食べ物を口にしたと明かした。同番組の10月13日放送回で、総資産は「7億円ぐらい」、保有株は「1400〜1500銘柄」と告白し、ネットを驚かせた桐谷さん。多くの優待が届いているというが「黄色い包みが目につき、開けてみるとブランデーケーキ。賞味期限が今月1日」と発見。「人