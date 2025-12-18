事故車両を避けようとした観光バスに大型トラックが追突する事故がありバスの乗客ら10人が病院に搬送されました。事故があったのは、徳島県美馬市の徳島自動車道上り線です。警察などによりますと、18日午前10時20分ごろ、香川から大阪へ向かっていた停車中の観光バスに大型トラックが追突しました。観光バスには、運転手を含む18人が乗っていたとみられ、乗客9人が病院に搬送されましたが搬送時、いずれも意識はあったということ