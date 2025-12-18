ボクシングIBFスーパーバンタム級での再起戦を発表し、対戦相手の写真を手にポーズをとる西田凌佑＝18日、大阪市住吉区ボクシングの六島ジムは18日、国際ボクシング連盟（IBF）スーパーバンタム級8位の西田凌佑が来年2月15日に大阪市のHOS住吉スポーツセンターで、同級6位のブライアン・バスケス（メキシコ）との世界王座挑戦者決定戦に臨むと発表した。IBFバンタム級世界王者だった6月に王座統一戦で中谷潤人（M・T）に敗れ、