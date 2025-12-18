安倍晋三元首相銃撃事件公判の最終弁論で、弁護側は18日、山上徹也被告（45）の生い立ちに触れて「悲惨とも言うべき境遇が犯行動機と直結している」と指摘。「政治的な目的ではなく、個人的な動機による犯行」だとした。