18日朝、埼玉県上里町の県道で59歳の女性が頭から血を流している状態で見つかり、その後、死亡が確認されました。警察が現場の状況などから死亡ひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと、18日午前5時半に、上里町の県道で近くに住む男性から「車道の方から大きな音がした」と110番通報がありました。警察官が現場に駆けつけると、近くに住む相川笑子さんが車道上で頭から血を流した状態で倒れているのが見つかり、搬送