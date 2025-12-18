エース左腕の宮城大弥投手（２４）が１８日に大阪市内の球団施設で契約更改に臨み、２億円から２０００万円増の年俸２億２０００万円（推定）でサインした。「もっともっと勝ちにつながる投球を増やしていかないといけない。来年はまたしっかり先発ローテ―ションを守り、チーム全員で優勝できるように頑張っていきたい」と誓った。今季は２年連続の開幕投手を務めるなど、２３試合に登板して７勝３敗。腰痛に苦しみながらもチー