昨夏のパリ五輪レスリング女子７６キロ級で金メダルの鏡優翔（２４＝サントリー）が１８日、五輪以来１年４か月ぶりの復帰戦に臨んだ。この日、天皇杯全日本選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）が東京・駒沢体育館で開幕。鏡は初戦の準々決勝で中野咲羅（日体大）を１０―０で下し、準決勝で山本和佳（東新住建）に１３―４で勝利した。１９日の決勝で、松雪泰葉（ジェイテクト）と対戦することが決まった。試合後に