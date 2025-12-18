前川泰之が主演する映画『宣誓』が、2026年3月6日に公開されることが決定。併せて、特報＆ティザービジュアルが解禁された。【動画】喪失の経験と共に歩き出す再生の物語―前川泰之主演映画『宣誓』特報本作は、映画『陽が落ちる』で武士の妻、夫婦の覚悟に焦点を当てた重厚な人間ドラマを描き高い評価を得た柿崎ゆうじ監督が描く、震災で家族を失った自衛隊員と少年の“喪失”と“再生”の物語。主演は『陽が落ちる』でも忘