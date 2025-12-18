【モデルプレス＝2025/12/18】カナダ出身歌手ジャスティン・ビーバー（Justin Bieber）が12月17日、自身のInstagramを更新。妻で米モデルのヘイリー・ビーバー（Hailey Bieber／ヘイリー・ボールドウィン）とともに寿司を握る様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】31歳世界的歌手「本格的ですごい」タトゥーみっしり全裸姿で寿司握る様子◆ジャスティン・ビーバー、妻と寿司作りデートジャスティンは「Sushi cheffin date nigh