【モデルプレス＝2025/12/18】BTS（ビーティーエス）のRM（アールエム）が、12月18日までに自身のInstagramを更新。運転免許証の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】BTSメンバー「ビジュ最強」イケメンすぎる免許証写真公開◆RM、運転免許証公開12月16日に実施されたWeverseのライブ配信にて運転免許の取得を報告していたRM。今回の投稿では、自撮りやクリスマスツリーの写真などとともに、自身の運転免許証の写真を投公開。