コールラヴ（牝２歳、栗東・友道康夫厩舎、父キズナ）が、武豊騎手とのコンビで２０日の阪神５Ｒ・芝１６００メートルでデビューする。先週は武豊騎手を背に、栗東・ＣＷコースで８４秒２―１１秒７と軽快な動き。３頭併せで、オールセインツ（４歳３勝クラス）を３馬身半追走して併入した。友道調教師は「小さいけど、体幹がしっかりしていていい走り。コースでも動けているけど、芝に行って良さそう」と好感触だ。