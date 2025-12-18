１２月２０日の中山５Ｒ（芝２０００メートル）でデビューを迎えるプラウディッツ（牝２歳、美浦・田中博康厩舎、父キタサンブラック）は、母が米２歳Ｇ１を制した良血馬。血統面に裏付けされた仕上がりの良さと能力の高さをのぞかせており、１２月１７日の最終追い切りでは美浦・Ｗコースで６ハロン８３秒６―１１秒８を馬なりでマーク。ミッキーマカパ（３歳２勝クラス）に併入を果たした。鞍上にはクリストフ・ルメール騎手