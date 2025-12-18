◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会（１９日開幕、東京・代々木第一体育館）女子の公式練習が１８日、会場の東京・代々木第一体育館で行われた。５連覇を目指す坂本花織（シスメックス）はショートプログラムの曲をかけて調整。ルッツ―トウループの連続３回転ジャンプを決めるなど、順調な仕上がりを見せた。「感触は悪くなく、初日の割には調子は良かった。一安心」と笑みを浮かべた。