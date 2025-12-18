俳優の北川景子さんが2025年12月18日、総合不動産デベロッパー・森トラストのCM発表会に登壇し、今年1年について、主演映画で賞を受賞したことに加え「好きで始めた手芸」が仕事になったことを振り返り喜びを伝えた。実は手芸は「最初は苦手意識があった」と明かす場面もあった。子どもが「大きく健康に育ってくれたんだな」...感謝伝えるCM発表会では、社名とCMでも打ち出している新ブランドメッセージ「可能性デベロッパー」「森