Ｂ２ベルテックス静岡は１８日、ＰＦクリス・エブ・ンドウ（３１）のインジュアリーリスト抹消が公示されたと発表した。１１月８日の熊本戦で負傷し、右長内転筋肉離れと診断され、同１４日からリストに公示されていた。２０日の岩手戦（１７時５分開始・静岡市中央体育館）から出場可能となる。