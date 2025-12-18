通天閣観光株式会社は１８日、ＪＲＡ阪神競馬場と連携し「第７０回干支の引き継ぎ式」を２６日午前９時から通天閣玄関前広場で開催すると発表した。新旧の干支がバトンタッチする引き継ぎ式は、今年の干支のヘビと、来年の干支のウマが対面。世相を盛り込み、１年の反省と来年の抱負を対話形式で行う。昨年も登場したコーンスネーク「ベーコン」と、阪神競馬場でアイドル的人気のポニー「ふじこ」のほか、通天閣マスコットキャ