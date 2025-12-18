1970Ç¯Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥­¥µ¥¹¤Î¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥«¥ó¥È¥êー³¦¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¸¥çー¡¦¥¤ー¥é¥¤¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¡£78ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥Óー¾®ÂÎ·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¥Ñー¥­¥ó¥½¥óÉÂ¡¢ÇÙ±ê¤Î¹çÊ»¾É¤Ë¤è¤ê¡¢15Æü¤Ë¥Ë¥åー¥á¥­¥·¥³¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤ÇÂ©¤ò°ú¤­¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂåÍý¿Í¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖAmerican Music Honors¡×¤Ç¥¤ー¥é¥¤¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Î¤¦¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó