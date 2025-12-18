岡山城を訪れたPRツアーの一行岡山・北区丸の内 タイからの旅行者を増やそうと岡山県が旅行会社向けのPRツアーを行いました。 PRツアーに参加したのは、タイの4つの旅行会社の社員です。タイの旅行会社に岡山県をPRし、観光コースに入れてもらうのが狙いです。 12月14日から真庭市の蒜山高原や倉敷美観地区などを巡り、最終日の18日は、岡山城や岡山後楽園などを訪れました。 ツ