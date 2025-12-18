岡山県公安委員会 岡山県公安委員会は、2026年1月6日までとしていた六代目山口組と神戸山口組の「特定抗争指定暴力団」の指定を3カ月延長することを決めました。 延長後の期限は2026年4月6日で、引き続き津山市を警戒区域とします。