「不適切な身体接触」をめぐる論争の後、資格停止処分を受けた三陟市（サムチョクシ）陸上チームのキム・ワンギ（58）監督が、上級機関である江原道（カンウォンド）体育会に再審を申請した。18日、江原道体育会によると、キム監督は17日夜、弁護士を通じて電子メールで再審請求書を提出した。キム監督の再審申請を受け、江原道体育会は60日以内にスポーツ公正委員会を開き、関連する決定を下す予定だ。体育会の関係者は「再審期間