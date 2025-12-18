とちぎテレビ ＳＮＳ型ロマンス詐欺の被害が相次いでいます。 いずれも地方公務員の男性でこのうち栃木市の６０代の男性は２０２３１月ごろ、マッチングアプリで知り合った日本人女性を名乗る相手から「２人の将来のために投資をして生活資金を貯めたい」などと提案され、指定された個人名義の口座に、現金合わせて３千３００万円余りを振り込みだまし取られました。 また那須塩原市の４０代の男性は２０２４年１０月ごろ