安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第１５回公判が１８日、奈良地裁であった。弁護側は最終弁論で、検察側が無期懲役を求刑したことを踏まえて「被告に社会復帰の可能性を与えるべきだ」と訴えた。検察側は論告で「元首相で現職の国会議員が狙われ、戦後に前例のない事件だ」として無期懲役を求刑した。一方、弁護側は、「無期懲役