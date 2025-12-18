Google（グーグル）は、生成AIモデル「Gemini 3 Flash」を公開した。GeminiアプリやGoogle検索のAIモードから無料で利用できるほか、開発者向けにGoogle AI StudioのAPIなどで順次提供される。 Gemini 3 Flashの性能 Gemini 3 Flashは高速な推論と高い性能を両立することが特徴。AIモデルを分析するサービス「Artificial Analysis」によるベンチマークでは、Gemini 3 FlashはGemini 2.5 Proを